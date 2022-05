Concert : “La Belle et le Blues”, 29 mai 2022, .

Concert : “La Belle et le Blues”

2022-05-29 16:30:00 – 2022-05-29 19:30:00

Ils se parlent avec des mots mais surtout avec des regards, des idées et des notes. La Belle semble inspirée par le Blues et le Blues envoûté par sa Belle.

À travers la poésie de Boris Vian, Gainsbourg, Edith Piaf, Bourvil, Brel et tant d’autres, ce duo revisite les plus beaux hymnes de la chanson française. Apportant une touche de swing, une pincée de jazz et beaucoup de couleur, ils font rire, sourire et parfois pleurer d’émotions.

Elise LALETTRA : Chant/guitare/ukulélé/flûte traversière

Nicolas TAVERNIER : Piano/guitare/chœurs

Musique à la carte : commandez en direct votre chanson parmi plus de 350 morceaux et aussitôt votre duo vous l’interprète! Au programme, chanson Française, musique du monde (14 langues), soul music, jazz, musique classique et bien d’autres gourmandises pour contenter le plus grand nombre !

Dimanche 29 mai 2022 – De 16h30 à 19h30 – Au bar de l’Emeria

Dimanche 29 mai 2022 – De 16h30 à 19h30 – Au bar de l’Emeria

