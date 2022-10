Concert : La Batucada 400 Coups

Pour celles et ceux qui souhaitent prendre part à ce rendez-vous percussion, un atelier de percussions est organisé le dimanche matin à 10h à Jouers. La batucada oloronaise viendra clore la 9ème édition des Phonies Bergères.

Pour celles et ceux qui souhaitent prendre part à ce rendez-vous percussion, un atelier de percussions est organisé le dimanche matin à 10h à Jouers. +33 6 12 48 29 01 dernière mise à jour : 2022-10-11 par

