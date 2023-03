Concert : La Baracande + Romain Baudoin La Ferronnerie, 4 mars 2023, Jurançon .

Concert : La Baracande + Romain Baudoin

La Ferronnerie Jurançon Basses-Pyrénées

2023-03-04 – 2023-03-04

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat

Jurançon

Basses-Pyrénées

EUR 10 10 A Tant Rêver Du Roi est une association portée par une poignée de passionnés et de bénévoles pour mettre en lumière les musiques actuelles et le rock indépendant autour d’actions culturelles de proximité.

A Tant Rêver Du Roi c’est aussi un label/maison de disques, un festival et l’organisation d’évènements tout au long de l’année.

La Baracande : « Longue ballade, épopée catastrophique, charmante couturière de Paris et amour de toujours, il en va dans ses chansons, des histoires qui parlent d’une voix aux vivants et à nos fantômes. »

*Romain Baudoin « Arrehar » (Nouvelle création) : « Il y a dans ces collectages une manière d’appréhender la musique qui m’intéresse car elle n’est pas calquée sur la musique de masse actuelle trop souvent tempérée, binaire, formatée et tonale. (…) »

+33 6 09 99 70 09

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon

