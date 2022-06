Concert la bande à Gaston Ault, 25 juin 2022, Ault.

Concert la bande à Gaston

36 Grande Rue Ault Deux-Sèvres

2022-06-25 – 2022-06-25

Ault

Deux-Sèvres

La bande à Gaston ?

C’est un groupe de musiciens et chanteur qui propose un hommage à Nino Ferrer (certainement l’artiste français le plus éclectique qui soit) en version funny funky, rhythm and blues.

La BaG se compose de 7 musiciens :

Hervé Mabille (Zic Zazou) au clavier

Cedric Coupez ( The Trio) au saxophone

Laurent Legay ( Sweet Roads) à la basse

Thomas Orlent (Mastoo) et Yohann Bertrand (les Droogs) aux guitares

Benjamin Mélen (Pocket Sunrise) batterie

Philippe Jelmoni (Pineapple Goose Project) chant

C’est punchy & festif, Ce sont des chansons éternelles qui rappellent des souvenirs à tous: Mirza, le Téléfon, Le Sud, Les Cornichons…

+33 6 81 96 45 31 https://le-ptit-aulty.fr/

