Concert « La balade de l’Octav » Lacassagne, 20 novembre 2021, Lacassagne.

Concert « La balade de l’Octav » Lacassagne

2021-11-20 – 2021-11-20

Lacassagne Hautes-Pyrénées Lacassagne

Une Touche D’Optimisme

Ces 6 garçons vous embarquent dans un tourbillon d’émotions. Des morceaux festifs côtoient des moments plus tendres et d’autres beaucoup plus engagés.

Ce nouveau spectacle retracera à sa manière les 15 ans de carrière du groupe. On y entendra de nouvelles sonorités bien sûr, mais aussi les anciennes chansons populaires qui ont façonné le parcours d’Une Touche D’Optimisme.

Fretswing

Le groupe Fretswing distille une musique inspirée du swing manouche et qui a force de reprises et d’improvisations l’a amené à un style particulier mélangeant jazz manouche, blues, rock, funk, bossa, valse… Un style que les musiciens du groupe se plaisent à nommé le funky poum-tchak bluesy-manouche.

L’Octav en partenariat avec l’association Les 4 Saisons et la Commune de Lacassagne, vous invite à clôturer « La Balade de l’Octav » édition 2021 !

Alors pour finir en beauté, Ils vous réservent un plateau de choix avec Une Touche D’Optimisme et les copains de Fretswing !

2 concerts gratuits.

A partir de 19h30

Buvette et restauration sur place

Pass sanitaire obligatoire

octav@adour-madiran.fr +33 5 62 33 74 00 https://www.adour-madiran.fr/

