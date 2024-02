Concert L’ Amour et la Nature Eglise Coulanges-lès-Nevers, dimanche 18 février 2024.

Concert L’ Amour et la Nature Eglise Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Concert à COULANGES LES NEVERS le 18 février avec Vocacello (Elodie Soulard, Accordéoniste Anaëlle Gregorutti & Lucie Girard).

Rendez-vous à 15h30 à l’Eglise de COULANGES LES NEVERS.

Entre poésie et musique, venez découvrir des airs d’amour et des éloges de la nature entremêlés, notamment avec des extraits des Fables de La Fontaine et des envolées lyriques de Fauré !

Les musiciennes partageront des moments musicaux à l’Ehpad la Roseraie, puis avec l’association GEM la vie et enfin à la mairie de Coulmanges pour un public très varié.

Informations nièvre@horssaisonmusicale.fr / www.horssaisonmusicale.fr / 06 70 16 35 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:30:00

fin : 2024-02-18 17:00:00

Eglise D977

Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté nievre@horssaisonmusicale.fr

