Concert – Kwal (Chansons & slam), 22 octobre 2022, .

Concert – Kwal (Chansons & slam)



2022-10-22 20:30:00 – 2022-10-22 22:30:00

Un concert qui mélange chansons et chroniques contées-slamées ,riche en histoires et chansons inédites. Dans une formule musicale intimiste et conviviale, teintée d’histoires d’ici et d’ailleurs ,saisis sur les routes de France, dans des contrées lointaines, mais également nourris par les rencontres au bas de la rue.

L’Angevin Kwal (Vincent Loiseau) est auteur de textes depuis 20 ans (2002). Voyageur inlassable il parcourt le monde y récoltant carnets de voyages et anecdotes qu’il chante, raconte et écrit.

Il se produira en duo avec le guitariste et bassiste Hervé MOQUET à Janzé.

Un concert à ne pas manquer.

RÉSERVATION : « librairie au détour d’une page » Janzé tel 02 99 47 69 21 .

Concert organisé par la section Promotion de la chanson ALJ

dernière mise à jour : 2022-10-03 par