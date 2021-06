CONCERT KWAL À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 18 juin 2021-18 juin 2021, Baugé-en-Anjou.

CONCERT KWAL À BAUGÉ 2021-06-18 – 2021-06-18

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

EUR 12 Kwal est un musicien, slameur, poète, curieux et touche à tout. Il manie depuis plus de quinze ans la langue française avec brio et met ses influences multiples au service d’histoires intimes d’ici et là-bas, contant les rapports humains dans leur complexité et leur diversité.

Avec son dernier album, Kwal décline en chanson la thématique des liens humains comme un fil rouge : les liens affectifs, amicaux, sociaux, générationnels…

Les textes sont dits, scandés, racontés, chantés avec douceur, précision et sensibilité.

(Spectacle initialement prévu le 26 mars 2021. Les billets restent valables.)

