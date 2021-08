Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Concert : Kràtz Boum Uh Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Concert : Kràtz Boum Uh Sélestat, 14 août 2021, Sélestat. Concert : Kràtz Boum Uh 2021-08-14 20:00:00 – 2021-08-14

Sélestat Bas-Rhin Groupe de jazz manouche, chansons à textes, klezmer composé de 4 musiciens : reprises et compositions. Repli au foyer Notre Dame en cas de météo défavorable. Pass sanitaire requis à partir de 18 ans. Concert de jazz manouche sur le parvis de l’église Notre-Dame de la Paix, repli au foyer Notre-Dame en cas de météo défavorable. +33 3 88 58 85 75 Groupe de jazz manouche, chansons à textes, klezmer composé de 4 musiciens : reprises et compositions. Repli au foyer Notre Dame en cas de météo défavorable. Pass sanitaire requis à partir de 18 ans. dernière mise à jour : 2021-07-31 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville 48.26269#7.4385