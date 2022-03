[Concert] Köyde Sabah Dieppe, 26 mars 2022, Dieppe.

[Concert] Köyde Sabah Dieppe

2022-03-26 19:00:00 – 2022-03-26

Dieppe Seine-Maritime

Le trio revisite les répertoires de musiques populaires d’Anatolie et de musique ottomanes.

Il chante les chansons des bardes et joue la musique des sultans. Regroupant les cordes de luths du Moyen-Orient et la voix d’Arkin Yildiz, le programme de ce concert réconcilie les musiques classiques et populaires de Turquie.

lbiville@sydempad.fr +33 2 32 14 44 58 https://www.dieppeconservatoire.fr/

Dieppe

