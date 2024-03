Concert KOSH Espace Benoîte-Groult Quimperlé, samedi 13 avril 2024.

Concert KOSH Espace Benoîte-Groult Quimperlé Finistère

KOSH est un artiste multiple et inclassable. Reconnu pour son incroyable talent de beatboxer, il met aujourd’hui cet art au service de son premier seul en scène qui mêle récits de vie, humour et forcément… bruitages !

Agrémenté de sons aussi fous que surprenants, KOSH nous raconte avec drôlerie et tendresse son parcours de vie peu banal, la découverte du beatboxing et son désir de succès…

Spectacle tous publics

Prévente en ligne sur www.billetweb.fr ou à l’Office de Tourisme Quimperlé les Rias .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

Espace Benoîte-Groult 3 Avenue du Coat-Kaër

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne culture@quimperle.bzh

