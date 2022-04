Concert : KÖRINN / HANAA BOUAB / LIONEL AGENOR #LesCaribéennesDeMai #16 Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert : KÖRINN / HANAA BOUAB / LIONEL AGENOR #LesCaribéennesDeMai #16 Le Baiser Salé, 14 mai 2022, Paris.

de 19h30 à 20h30

À partir de 25€

KÖRINN voix, HANAA BOUAB voix, LIONEL AGENOR guitare Né en 2022, Jazz y Sol est la rencontre de deux femmes à la recherche de nouvelles harmonies et d'un nouveau son vocal. Tout d'abord, un duo complice, des reprises empruntées à divers répertoires, qui s'ouvrent par la suite vers un duo vocal avec Hanaa Bouab et Körinn . Par une volonté d'étoffer et de donner une nouvelle dimension au projet, le noyau du groupe s'entoure rapidement d'un guitariste en la personne de Lionel Agenor. Ce duo de chanteuses jazz/world, s'exprime à la fois en français, arabe, créole, ainsi qu'en onomatopées à travers des moments d'improvisation.

