Concert kora et violoncelle Lieu dit Cheyne,l’Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Concert kora et violoncelle Lieu dit Cheyne,l’Arbre vagabond, 17 avril 2022, Le Chambon-sur-Lignon. Concert kora et violoncelle

Lieu dit Cheyne, l’Arbre vagabond, le dimanche 17 avril à 17:00

Jacques Burtin propose un concert de kora, instrument de musique à cordes originaire du Mali. Plus vernissage de l’exposition de Marie Morel ” Tendres éros ” en présence de l’artiste

Gratuit

Jacques Burtin Lieu dit Cheyne,l’Arbre vagabond Chambon sur Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T17:00:00 2022-04-17T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Lieu dit Cheyne,l'Arbre vagabond Adresse Chambon sur Lignon Ville Le Chambon-sur-Lignon lieuville Lieu dit Cheyne,l'Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon Departement Haute-Loire

Lieu dit Cheyne,l'Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chambon-sur-lignon/

Concert kora et violoncelle Lieu dit Cheyne,l’Arbre vagabond 2022-04-17 was last modified: by Concert kora et violoncelle Lieu dit Cheyne,l’Arbre vagabond Lieu dit Cheyne,l'Arbre vagabond 17 avril 2022 l'Arbre vagabond Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Lieu dit Cheyne

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire