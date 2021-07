Les Rousses Les Rousses Jura, Les Rousses Concert Kongo Yélé Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses

Concert Kongo Yélé Les Rousses, 24 août 2021-24 août 2021, Les Rousses. Concert Kongo Yélé 2021-08-24 18:00:00 – 2021-08-24 19:30:00 Place de la fontaine D1005

Les Rousses Jura EUR 0 0 Quatre musiciens se retrouvent dans les montagnes du Jura pour vous faire découvrir la musique Mandingue. À

travers les compositions de Madou Mounkoro, Kongo Yélé explore l’univers d’une musique qui laisse libre cours aux errances de l’imagination et où les appels d’une flûte sauvage font écho à la transe des cordes du n’goni, du banjo et

Gratuit. Organisé par le service animation de la station. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Les Rousses Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Rousses Adresse Place de la fontaine D1005 Ville Les Rousses