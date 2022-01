Concert Kolinga Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Concert Kolinga Saint-Vincent-de-Tyrosse, 4 février 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Concert Kolinga Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-02-04 – 2022-02-04

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse Kolinga a certainement produit l’un des albums (Earthquake) aux racines africaines les plus prometteurs de ces dernières années. Secret bien gardé du Pays basque où Rébecca M’Boungou a réuni un nouveau groupe quittant les loopers pour retrouver un groove organique. Du français à l’anglais en passant par le lingala, langue du Congo cher à la chanteuse Rébecca M’Boungou, leurs chansons puisent dans les racines de la “Black Music » avec originalité et générosité. Kolinga a certainement produit l’un des albums (Earthquake) aux racines africaines les plus prometteurs de ces dernières années. Du français à l’anglais en passant par le lingala, langue du Congo, leurs chansons puisent dans les racines de la “Black Music » avec originalité et générosité. +33 5 58 41 46 61 Kolinga a certainement produit l’un des albums (Earthquake) aux racines africaines les plus prometteurs de ces dernières années. Secret bien gardé du Pays basque où Rébecca M’Boungou a réuni un nouveau groupe quittant les loopers pour retrouver un groove organique. Du français à l’anglais en passant par le lingala, langue du Congo cher à la chanteuse Rébecca M’Boungou, leurs chansons puisent dans les racines de la “Black Music » avec originalité et générosité. LMA_Landesaltantiquesud

Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Autres Lieu Saint-Vincent-de-Tyrosse Adresse Ville Saint-Vincent-de-Tyrosse lieuville Saint-Vincent-de-Tyrosse