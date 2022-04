Concert “KOH tribute MUSE” Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

Saucats Gironde Un parent d’élève organise un concert avec le groupe “KOH tribute Muse” le vendredi 15 avril à La Ruche.

Tous les bénéfices de ce concert seront reversés afin de financer le voyage scolaire de 2 classes CM1 et CM2 en Ariège du 9 au 13 mai 2022.

