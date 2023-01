Concert KLEZMHEAR Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Concert KLEZMHEAR Dambach-la-Ville, 25 février 2023, Dambach-la-Ville . Concert KLEZMHEAR 27 rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

2023-02-25 20:30:00 – 2023-02-25 23:00:00 Dambach-la-Ville

Bas-Rhin EUR Le klezmer est une musique instrumentale de fête qui était autrefois pratiquée dans les communautés juives d’Europe de l’Est lors de l’accompagnement des mariages ou de festivités religieuses joyeuses. Une clarinette, un violon, une guitare, des percussions et une contrebasse pour une musique Klezmer avec des touches de modernité puisées dans le jazz, le classique et le folklore. Le programme du concert, au cœur du projet artistique de la jeune équipe de musiciens professionnels issus de Strasbourg, est historiquement et majoritairement composé de créations et d’arrangements de Benjamin Mayer. D’autres œuvres créées par ou avec les autres membres du quintette y figurent aussi. Musique ancestrale de la musique Klezmhear +33 6 30 57 89 11 Dambach-la-Ville

