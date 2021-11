Concert : Kiwi&theYetis 59 rivoli, 4 décembre 2021, Paris.

Concert : Kiwi&theYetis

59 rivoli, le samedi 4 décembre à 19:00

KIWI&theYETIS est une aventure instrumentale et sonore née en banlieue parisienne à l’automne 2020. Musiciens aguerris, Nicolas Arzimanoglou (guitare), Eliaz Hercelin (guitare) et Pablo Garrido (basse), accompagnés du batteur Ilan Hercelin ont fondé une entreprise sans pareil : le KIWI, du nom de l’oiseau et du fruit, & the YETIS, du nom de l’abominable homme des neiges. Inspirés par ces créatures, les quatre musiciens ont produit des morceaux aux noms mystérieux : Fog Machine, Polywog, John Staccato, ou encore Bob McFreak… Leur son est chill, cool, teinté de tristesse et de nostalgie. Mais il y a aussi de la rage contenue et de la folie. Et surtout, il y a des décibels et du rythme : c’est une musique faite pour bouger et se laisser porter vers les cimes éthérées d’un monde admirable. Sur des idées musicales de Eliaz Hercelin, KIWI&theYETIS vous propose une rock puissant et mélodieux sur lequel il est possible de danser, de songer, de s’évader, de partir loin.

TARIF : Entrée libre et/ou sortie au chapeau ! INSCRIPTION très conseillée sur : resa59rivoli@gmail.com

