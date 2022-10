CONCERT – KIT SEBASTIAN

2022-11-16 – 2022-11-16 Le duo londonien Kit Sebastian (Kit Martin et Merve Erdem) captive son public avec des moments de pur bonheur pop, de nostalgie intemporelle et de complexité séduisante. Leurs sons uniques tissent une tapisserie psychédélique d’influences diverses, de synthés vintage et d’élan mélancolique, des plages de Bahia aux rues d’Istanbul et de Paris. Une expression joyeuse de grooves vibrants et de lyrisme sophistiqué qui transcende les limites, les frontières et les préjugés socioculturels. Imprégné de références artistiques, des disques poussiéreux au cinéma mondial, leur nouvel album Melodi représente une évolution réfléchie du son psychédélique influencé par le jazz qui a fait connaître Kit Sebastian au monde entier sur son premier album Mantra Moderne en 2019. dernière mise à jour : 2022-10-18 par

