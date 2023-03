Concert > Kirk Joseph, 17 septembre 2023, La Meauffe La Meauffe.

Concert > Kirk Joseph

La Meauffe Manche

2023-09-17 – 2023-09-17

La Meauffe

Manche

La Meauffe

Dans le cadre du festival « Jazz dans les prés », rendez-vous le 17 septembre prochain à l’espace « Melpha » sur la commune de La Meauffe, pour un concert de l’artiste Kirk Joseph

New Orleans Maestro !!!

Grammy « offbeat » Award – Best Sousaphonnist player 2006-2007-2013. Grammy « offbeat » Award – Best Brass Band 2002-2004 avec Dirty Dozen Brass Band. Grammy « offbeat » Award – Best Album 2002-2004-2006 avec Dirty Dozen Brass Band

Mondialement reconnu comme le virtuose du sousaphone, Kirk Joseph est un tubiste de jazz from New Orleans à qui nous sommes impatients de montrer nos prés.

En 1977, il est l’un des membres fondateurs du Dirty Dozen Brass Band, un groupe mythique toujours très actif qui a redonné vie à la tradition des fanfares à la Nouvelle-Orléans. Il a joué avec le Tremé Brass Band, le Forgotten Souls Brass Band, et dirige actuellement son propre groupe, le Kirk Joseph’s Backyard Groove.

Décrit comme un « sousaphone pionnier des temps modernes », Kirk Joseph a sa place à la table des plus grands musiciens de la Nouvelle-Orléans et restera dans l’histoire de la musique comme le plus grand innovateur de son instrument. Il a développé une approche novatrice, repoussant les limites de l’instrument par sa technique et son groove dévastateur.

C’est un honneur de recevoir cet immense musicien, détenteur d’une tradition qui a fondé la musique universelle et continue de le faire avec une ferveur intacte.

Un grand moment dans l’histoire de Jazz dans les prés !

La Meauffe

