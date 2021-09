Concert Kikesa Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, 12 mars 2022, Bezons.

Concert Kikesa

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

L’histoire a démarré sur Youtube avec les DDH (Dimanche de Hippie) soit un titre dévoilé chaque semaine pendant plus d’un an. 400 000 abonnés et 45 millions de vues plus tard, Kikesa enchaîne avec 3 mixtapes et une tournée dans toute la France. Son premier album PUZZLE se hisse en top 13 des ventes dès sa première semaine et le voici à l’Olympia. Kikesa viendra en mars 2022 au TPE présenter son deuxième opus qui sortira en fin d’année 2021 !

de 8 à 23€

Rap

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise



