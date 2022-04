Concert kids friendly Musée d’art contemporain de Lyon, 14 mai 2022 18:00, Lyon.

Nuit des musées Concert kids friendly Musée d’art contemporain de Lyon Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre, sans réservation. Pass sanitaire (à partir de 12 ans) et masque obligatoires

Tapage nocturne : un set techno adapté aux enfants

**Pour la Nuit des musées, le macLYON invite Tapage Nocturne**, producteur de concerts techno depuis 2012.

18h – 20h : en début de soirée, un set est réservé aux enfants dans la macROOM qui jouxte l’exposition _Little odyssée_.

Puis le concert se poursuit sur le parvis du musée.

Le Musée d’art contemporain conçu par Renzo Piano, est situé près du parc de la Tête d’Or, à la Cité Internationale de Lyon.

Free entrance, without reservation. Health pass (from 12 years) and mask required Saturday 14 May, 18:00

The contemporary Art museum conceived(designed) by Renzo Piano, is located near the park of the Head of And yet in the International City(Estate) of Lyons. psychic impairment;hearing impairment

Para la Noche de los museos, el macLYON invita a Tapage Nocturne, productor de conciertos tecno desde 2012. 18h – 20h: Al comienzo de la noche, un set está reservado a los niños en la Macroom que colinda con la exposición Little Odyssée. Luego el concierto continúa en la plaza del museo.

Entrada libre, sin reserva. Pase sanitario (a partir de 12 años) y máscara obligatorios Sábado 14 mayo, 18:00

81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon 69006 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes