**Pour la Nuit des musées, le macLYON invite Tapage Nocturne**, producteur de concerts techno depuis 2012. 18h – 20h : en début de soirée, un set est réservé aux enfants dans la macROOM qui jouxte l’exposition _Little odyssée_. Puis le concert se poursuit sur le parvis du musée.

Entrée libre, sans réservation. Pass sanitaire (à partir de 12 ans) et masque obligatoires

Tapage nocturne : un set techno adapté aux enfants Musée d’art contemporain de Lyon 81 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon Métropole de Lyon

