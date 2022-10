Concert Khôra Paluel Paluel Catégories d’évènement: Paluel

Seine-Maritime

Concert Khôra Paluel, 16 octobre 2022, Paluel. Concert Khôra

24 Chemin des Falaises Hameau de Conteville Paluel Seine-Maritime Hameau de Conteville 24 Chemin des Falaises

2022-10-16 15:00:00 – 2022-10-16

Hameau de Conteville 24 Chemin des Falaises

Paluel

Seine-Maritime Ce mois d’octobre, l’équipe du Clos des Fées a le grand plaisir de voir démarrer la résidence du compositeur Dominique Lemaître, qui durera jusqu’au printemps 2023.

Plusieurs événements musicaux auront lieu pendant ce temps, ouverts au public.

Premier d’entre eux, le concert Khôra aura lieu dimanche 16 octobre, à 15h.

Création de Dominique Lemaître, avec la complicité de Philippe Cléré pour ce qui est des traitements électroniques et de la mise en espace, ce concert consistera en une expérience auditive originale à découvrir.

Concert gratuit. Réservation conseillée au 02 35 99 25 46 ou par mail accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr Ce mois d’octobre, l’équipe du Clos des Fées a le grand plaisir de voir démarrer la résidence du compositeur Dominique Lemaître, qui durera jusqu’au printemps 2023.

Plusieurs événements musicaux auront lieu pendant ce temps, ouverts au public… accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr +33 2 35 99 25 46 Hameau de Conteville 24 Chemin des Falaises Paluel

dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Catégories d’évènement: Paluel, Seine-Maritime Autres Lieu Paluel Adresse Paluel Seine-Maritime Hameau de Conteville 24 Chemin des Falaises Ville Paluel lieuville Hameau de Conteville 24 Chemin des Falaises Paluel Departement Seine-Maritime

Paluel Paluel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paluel/

Concert Khôra Paluel 2022-10-16 was last modified: by Concert Khôra Paluel Paluel 16 octobre 2022 24 Chemin des Falaises Hameau de Conteville Paluel Seine-Maritime Paluel seine-maritime

Paluel Seine-Maritime