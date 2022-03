Concert “Keyboard Party” Cimetière et Eglise St-Romain Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Cimetière et Eglise St-Romain, le samedi 2 avril à 17:00

La classe de piano de l[‘Ecole municipale de musique](https://www.facebook.com/emmcenon/) investit la sompteusue Eglise St-Romain, en proposant une keyboard party! Le concept ? un concert de sons originaux à partir de pianos à queue, clavecin, ou encore Fender Rhodes

Gratuit

Concert unique de pianos à queue, clavecins, fender rhodes au coeur de Eglise St -Romain, proposé par l'Ecole municipale de musique!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T19:00:00

