Concert Kevin Reveyrand « Yolo » Salon de Musique Salon-de-Provence, mardi 20 février 2024.

Avec YOLO, son quatrième opus, Kevin Reveyrand rejoint le peloton de tête des musiciens inclassables , dans lequel on pourrait faire, pêle-mêle, cohabiter Bernard Lubat, Michel Portal, Mino Cinelu et André Minvielle…

20h Première Partie Atelier de l’IMFP dirigé par Sébastien Germain

Robin Michel Batterie

Abel Pierre Beausse Basse

Carla Masciari Piano

Nathan Taboni Guitare

Céline Darve Chant

Elsa Mazeran Chant



Restauration possible avec Tradistreet (ex Les Fermiers Toqués)

Info et Résa au 06 95 55 09 86



21h Kevin Reveyrand « Yolo »

Il invente un folklore imaginaire où se côtoient une valse que n’aurait pas renié Gus Viseur, les paysages du Minas Gerais de Milton Nascimento, la saveur des choros de Pixinguinha et les multiples parfums d’une Europe inondée de soleil.

Un disque-monde qui parlera aux coeurs des curieux et des aventuriers, qui portera loin ceux qui sont prêts au voyage, quelle qu’en soit la destination…

Yolo



Kevin Reveyrand basse, chant, compositions

Olivier-Roman Garcia guitare

Jean-Luc Di fraya percussions, chant

Christophe Lampidecchia accordéon EUR.

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

