Concert Kevin Castagna ” A Fleur de peau” Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Catégories d’évènement: Dordogne

Val de Louyre et Caudeau

Concert Kevin Castagna ” A Fleur de peau” Val de Louyre et Caudeau, 11 mars 2022, Val de Louyre et Caudeau. Concert Kevin Castagna ” A Fleur de peau” Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau

2022-03-11 19:00:00 – 2022-03-11 Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux

Val de Louyre et Caudeau Dordogne Val de Louyre et Caudeau EUR KASTAGNA, c’est une silhouette fragile, une voix à la Gaëtan Roussel qui dédie ses

chansons aux rêveurs et raconte les cruautés de la vie avec douceur et humour.

À Cendrieux nous aurons la primeur de son nouveau spectacle “À FLEUR DE PEAU”

Sur réservation au 05.53.22.75.20. Entrée Gratuite KASTAGNA, c’est une silhouette fragile, une voix à la Gaëtan Roussel qui dédie ses

chansons aux rêveurs et raconte les cruautés de la vie avec douceur et humour.

À Cendrieux nous aurons la primeur de son nouveau spectacle “À FLEUR DE PEAU” +33 5 53 22 75 20 KASTAGNA, c’est une silhouette fragile, une voix à la Gaëtan Roussel qui dédie ses

chansons aux rêveurs et raconte les cruautés de la vie avec douceur et humour.

À Cendrieux nous aurons la primeur de son nouveau spectacle “À FLEUR DE PEAU”

Sur réservation au 05.53.22.75.20. Entrée Gratuite ©LesBastonnades

Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau

dernière mise à jour : 2022-02-24 par OT de Périgueux

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Val de Louyre et Caudeau Autres Lieu Val de Louyre et Caudeau Adresse Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux Ville Val de Louyre et Caudeau lieuville Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau Departement Dordogne

Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-louyre-et-caudeau/

Concert Kevin Castagna ” A Fleur de peau” Val de Louyre et Caudeau 2022-03-11 was last modified: by Concert Kevin Castagna ” A Fleur de peau” Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau 11 mars 2022 Dordogne Val de Louyre et Caudeau

Val de Louyre et Caudeau Dordogne