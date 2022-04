Concert : Kety Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-04-08 19:30:00 – 2022-04-08

Lannemezan Hautes-Pyrénées Lannemezan Concert avec le groupe Kety

Un mélange de riffs de guitare turbo efficaces, de basses bien lourdes bousculées par une batterie puissante vient nouer les liens du mariage. Telle une machine infernale, entre riff et groove, KETY choisit de se produire en trio, formule concise et efficace dans la pure tradition du rock. Sur des textes en français et des mélodies parfois lassives, souvent mordantes, KETY se pose en observateur du monde d’aujourd’hui. Le trio gratte le vernis de cette civilisation pour pointer ses travers et ses faiblesses, même si l’histoire finit presque toujours bien … 19h30 : apéro concert reprises rock

21h : KETY Restauration sur place

Renseignements et réservation au 05 62 39 91 29 +33 5 62 39 91 29 https://www.facebook.com/sortie16lannemezan LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan

