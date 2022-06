Concert Kerlin et Cherosa Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec

Concert Kerlin et Cherosa Locquirec, 9 juillet 2022, Locquirec. Concert Kerlin et Cherosa

Millin Plage du Moulin de la rive Locquirec Finistère Plage du Moulin de la rive Millin

2022-07-09 19:00:00 – 2022-07-09 20:30:00

Plage du Moulin de la rive Millin

Locquirec

Finistère Un univers musical combinant un peu de punk rock de bar, un peu skate, et du folk. millin.locquirec@gmail.com +33 2 56 45 66 18 Un univers musical combinant un peu de punk rock de bar, un peu skate, et du folk. Plage du Moulin de la rive Millin Locquirec

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locquirec Other Lieu Locquirec Adresse Locquirec Finistère Plage du Moulin de la rive Millin Ville Locquirec lieuville Plage du Moulin de la rive Millin Locquirec Departement Finistère

Locquirec Locquirec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquirec/

Concert Kerlin et Cherosa Locquirec 2022-07-09 was last modified: by Concert Kerlin et Cherosa Locquirec Locquirec 9 juillet 2022 Millin Plage du Moulin de la rive Locquirec Finistère

Locquirec Finistère