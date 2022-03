CONCERT KEPA Castries Castries Catégories d’évènement: Castries

Castries Hérault Castries KEPA ET SON BLUES DÉBARQUENT A CASTRIES !

Comment ça, vous n’avez pas encore réservé vos billets pour le concert blues de Képa ? Rendez-vous vite sur https://www.billetweb.fr/pro/jsjr

et rendez-vous samedi 12 mars pour découvrir celui qui est passé des petites salles à une première partie à l’Olympia, et dont le dernier album a reçu ƒ ƒ ƒ ƒ de Télérama ! Adoubé par ses pairs (premier album réalisé par Timber Timbre) Képa est un artiste au parcours singulier (skateur professionnel reconverti au blues après une maladie auto-immune) et à l’univers original. Castries sera la première date occitane de sa tournée pour son nouvel album « Divine Morphine ». Durée 1h30 KEPA ET SON BLUES DÉBARQUENT A CASTRIES ! KEPA ET SON BLUES DÉBARQUENT A CASTRIES !

