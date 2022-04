Concert Kemanche solo avec Xavier Uters Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Hautes-Pyrénées

Concert Kemanche solo avec Xavier Uters Arras-en-Lavedan, 10 juillet 2022, Arras-en-Lavedan. Concert Kemanche solo avec Xavier Uters Bistro-librairie le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

2022-07-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-10 Bistro-librairie le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Un concert seul en scène avec un looper et trois instruments iraniens : le Kemanche, le Setar et le Nay….

Avec ses compositions, Xavier Uters nous fait découvrir ces instruments de la musique persane aux sonorités riches et envoûtantes. +33 5 62 42 10 63 Bistro-librairie le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées