Concert kemanche avec Xavier Uters Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Concert kemanche avec Xavier Uters Nay, 9 juillet 2022, Nay. Concert kemanche avec Xavier Uters

22 Chemin de la Minoterie La Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie

2022-07-09 – 2022-07-09

La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie

Nay

Pyrénées-Atlantiques Nay 8 8 EUR Avec un looper et trois instruments iraniens (le kemanche, le setar et le nay), Xavier Uters vous fait découvrir la musique persane au travers de ses compositions. Places limitées, réservation conseillée. Avec un looper et trois instruments iraniens (le kemanche, le setar et le nay), Xavier Uters vous fait découvrir la musique persane au travers de ses compositions. Places limitées, réservation conseillée. +33 5 59 13 91 42 Avec un looper et trois instruments iraniens (le kemanche, le setar et le nay), Xavier Uters vous fait découvrir la musique persane au travers de ses compositions. Places limitées, réservation conseillée. ©NAYART

La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay

dernière mise à jour : 2022-06-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Nay Pyrénées-Atlantiques Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Ville Nay lieuville La Minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay Departement Pyrénées-Atlantiques

Nay Nay Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nay/

Concert kemanche avec Xavier Uters Nay 2022-07-09 was last modified: by Concert kemanche avec Xavier Uters Nay Nay 9 juillet 2022 22 Chemin de la Minoterie La Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Nay Pyrénées-Atlantiques