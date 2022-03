Concert : Kellylee Evans Albertville Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

Concert : Kellylee Evans Albertville, 10 mars 2022, Albertville. Concert : Kellylee Evans BP 181 135 place de l’Europe Albertville

2022-03-10 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-10 BP 181 135 place de l’Europe

Albertville Savoie Albertville EUR 9 29 Kellylee Evans est un monstre de scène ! Son énergie débordante agit comme une pilule vitaminée sur le public. L’ambiance groovy de ses concerts, sa voix chaude et sensuelle et sa gestuelle créent une véritable symbiose avec le public ! billetterie@dometheatre.com +33 4 79 10 44 80 http://www.dometheatre.com/ BP 181 135 place de l’Europe Albertville

dernière mise à jour : 2022-02-01 par Maison du Tourisme du Pays d’Albertville

Détails Catégories d’évènement: Albertville, Savoie Autres Lieu Albertville Adresse BP 181 135 place de l'Europe Ville Albertville lieuville BP 181 135 place de l'Europe Albertville Departement Savoie

Albertville Albertville Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albertville/

Concert : Kellylee Evans Albertville 2022-03-10 was last modified: by Concert : Kellylee Evans Albertville Albertville 10 mars 2022 Albertville Savoie

Albertville Savoie