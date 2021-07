Concert – Keith – Lilavati Longevilles-Mont-d’Or, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Longevilles-Mont-d'Or.

Concert – Keith – Lilavati 2021-07-09 20:00:00 – 2021-07-09 23:30:00 Haut’Bistrot 2 Rue du Crêt

Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Country rock Acoustique just for fun!

Une musique née d’une belle complicité unique en son genre à travers les standards américains du genre des années 50 à aujourd’hui.

Une voix et deux guitares pour le plaisir de partager de beaux moments.

hautbistrot@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-06-25 par