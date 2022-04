Concert KEITH and TEX Beauvais, 5 mai 2022, Beauvais.

Concert KEITH and TEX Beauvais

2022-05-05 – 2022-05-05

Beauvais Oise

18 18 Tout a commencé pour Keith et Tex dans les années 60 quand les deux gamins de la banlieue de Kingston se sont rencontrés. Leur passion commune ? La musique. Keith Rowe et Texas Dixon créent le duo mythique autour d’un piano, d’une guitare et de deux voix exceptionnelles qui deviendront très vite incontournables.

Après plusieurs auditions ratées dans les studios de Prince Buster, Coxsone Dodd, ou Duke Reid, ils tombent enfin sur Derrick Harriott qui saura apprécier leur talent et leur donnera la chance de leur vie. En 1966, en pleine période Rocksteady, ils tapent très fort avec les futurs classiques « tonight » ou « stop that train », tubes absolus et iconiques de ce genre musical révéré.

Sans conteste possible, le duo fait partie du patrimoine du Reggae, et continue d’en porter bien haut la flamme toujours étincelante.

A l’affiche également, un autre chanteur Jamaïcain :Rudy Mills. Sa carrière est peut-être moins étoffée, mais « John Jones » reste un classique ultime du Reggae, une bombe sortie en 1969 chez Derrick Harriott (encore lui).

Et pour accompagner ces légendes de la musique Jamaïcaine, leur groupe partenaire depuis des années : The STEADYTONES. Groove et efficacité totale au service de ces voix légendaires.

Tout a commencé pour Keith et Tex dans les années 60 quand les deux gamins de la banlieue de Kingston se sont rencontrés. Leur passion commune ? La musique. Keith Rowe et Texas Dixon créent le duo mythique autour d’un piano, d’une guitare et de deux voix exceptionnelles qui deviendront très vite incontournables.

Après plusieurs auditions ratées dans les studios de Prince Buster, Coxsone Dodd, ou Duke Reid, ils tombent enfin sur Derrick Harriott qui saura apprécier leur talent et leur donnera la chance de leur vie. En 1966, en pleine période Rocksteady, ils tapent très fort avec les futurs classiques « tonight » ou « stop that train », tubes absolus et iconiques de ce genre musical révéré.

Sans conteste possible, le duo fait partie du patrimoine du Reggae, et continue d’en porter bien haut la flamme toujours étincelante.

A l’affiche également, un autre chanteur Jamaïcain :Rudy Mills. Sa carrière est peut-être moins étoffée, mais « John Jones » reste un classique ultime du Reggae, une bombe sortie en 1969 chez Derrick Harriott (encore lui).

Et pour accompagner ces légendes de la musique Jamaïcaine, leur groupe partenaire depuis des années : The STEADYTONES. Groove et efficacité totale au service de ces voix légendaires.

asca@asca-asso.com +33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/

Tout a commencé pour Keith et Tex dans les années 60 quand les deux gamins de la banlieue de Kingston se sont rencontrés. Leur passion commune ? La musique. Keith Rowe et Texas Dixon créent le duo mythique autour d’un piano, d’une guitare et de deux voix exceptionnelles qui deviendront très vite incontournables.

Après plusieurs auditions ratées dans les studios de Prince Buster, Coxsone Dodd, ou Duke Reid, ils tombent enfin sur Derrick Harriott qui saura apprécier leur talent et leur donnera la chance de leur vie. En 1966, en pleine période Rocksteady, ils tapent très fort avec les futurs classiques « tonight » ou « stop that train », tubes absolus et iconiques de ce genre musical révéré.

Sans conteste possible, le duo fait partie du patrimoine du Reggae, et continue d’en porter bien haut la flamme toujours étincelante.

A l’affiche également, un autre chanteur Jamaïcain :Rudy Mills. Sa carrière est peut-être moins étoffée, mais « John Jones » reste un classique ultime du Reggae, une bombe sortie en 1969 chez Derrick Harriott (encore lui).

Et pour accompagner ces légendes de la musique Jamaïcaine, leur groupe partenaire depuis des années : The STEADYTONES. Groove et efficacité totale au service de ces voix légendaires.

DR

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-02-28 par