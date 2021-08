Concert Kei’s Band Brocas, 27 août 2021, Brocas.

Concert Kei’s Band 2021-08-27 – 2021-08-27 Le Cercle de Brocas 619 rue des forgerons

Brocas Landes Brocas

KEI’S BAND, mené par le trompettiste Kei McGregor, puise dans le souffle musical Sud-Africain et distille un “mBaqanga” ensoleillé et autres “standards” du Groove et du Jazz… Sud-Africain!

Myriam Makeba, Johnny Clegg, l’Afrique du Sud a su offrir son mélange subtil de tradition et modernité, et aime donner envie de danser!

Kei’s Band est une fusion revisitée, re-métissée, un hommage vivant à la musique des flamboyants Sud-Africains Hugh Masekela, Dudu Pukwana, Gwigwi Mrwebi, Mongezi Feza, Johnny Dyani, Louis Moholo-Moholo, Chris McGregor and the Brotherhood Of Breath.

KEI’S BAND, mené par le trompettiste Kei McGregor, puise dans le souffle musical Sud-Africain et distille un “mBaqanga” ensoleillé et autres “standards” du Groove et du Jazz… Sud-Africain!

Myriam Makeba, Johnny Clegg, l’Afrique du Sud a su offrir son mélange subtil de tradition et modernité, et a

+33 5 58 51 42 41

KEI’S BAND, mené par le trompettiste Kei McGregor, puise dans le souffle musical Sud-Africain et distille un “mBaqanga” ensoleillé et autres “standards” du Groove et du Jazz… Sud-Africain!

Myriam Makeba, Johnny Clegg, l’Afrique du Sud a su offrir son mélange subtil de tradition et modernité, et aime donner envie de danser!

Kei’s Band est une fusion revisitée, re-métissée, un hommage vivant à la musique des flamboyants Sud-Africains Hugh Masekela, Dudu Pukwana, Gwigwi Mrwebi, Mongezi Feza, Johnny Dyani, Louis Moholo-Moholo, Chris McGregor and the Brotherhood Of Breath.

cercle

dernière mise à jour : 2021-08-17 par