Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Concert « Keep swing » à Tournus Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Concert « Keep swing » à Tournus Tournus, 20 décembre 2021, Tournus. Concert « Keep swing » à Tournus Rue Gabriel Jeanton Cellier des Moines Tournus

2021-12-20 – 2021-12-20 Rue Gabriel Jeanton Cellier des Moines

Tournus Saône-et-Loire EUR Alain Guitaud : piano

Pierre Philibert : contrebasse Le duo Keep Swing réunit deux musiciens qui écument les scènes régionales depuis de nombreuses années. Ils jouent un répertoire de standards de jazz et de morceaux composés par les plus grands (Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, John Lewis,…) qu’ils passent au prisme de leur imagination débridée. Anguleuse, intimiste ou facétieuse, leur musique n’est jamais aseptisée mais toujours… elle garde le swing ! A écouter sur : https://soundcloud.com/jazz-a-tous-les-etages Participation libre

Renseignements : 06 52 37 92 51

Renseignements : 06 52 37 92 51 Rue Gabriel Jeanton Cellier des Moines Tournus

