Concert Kaste l – Plantec – Startijenn, 13 juillet 2022, .

Concert Kaste l – Plantec – Startijenn

2022-07-13 19:30:00 – 2022-07-13 02:00:00

Durant le concert, trois groupes se produiront sur scène: Plantec, Startijenn et DJ BZH. nIncontournable de la nouvelle scène Bretonne, Plantec a su au fil des 15 dernières années à imposer sa vision unique du Fest-Noz. Découvrez son style unique, un mélange de textures acoustiques, électriques et électroniques. Le Groupe intègre de la projection vidéo lors des concerts, ce qui vous transportera dans leur univers virtuel et intemporel ! nStartijenn, énergie en langue bretonne, groupe emblématique de la transe bretonne se dévoile ici sous un jour tout neuf, inattendu. Il illustre à sa manière une identité musicale bretonne moderne et incisive. Les cinq musiciens s’affranchissent des codes, déstructurent, décalent les accents, alternent les mesures, cherchent, inventent, multiplient les références et mixent les influences. nVers vingt trois heures, la scène musicale laissera place au feu d’artifice, tiré du Castel.

