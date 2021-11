Lannemezan Lannemezan Hautes-Pyrénées, Lannemezan Concert : Kash Texas Blues Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan

Concert : Kash Texas Blues Lannemezan, 19 novembre 2021, Lannemezan. Concert : Kash Texas Blues LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan

2021-11-19 – 2021-11-19 LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte

Lannemezan Hautes-Pyrénées Lannemezan Kash Texas Blues en concert.

Renseignements et réservation au 05 62 39 91 29 +33 5 62 39 91 29 https://www.facebook.com/sortie16lannemezan LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan

dernière mise à jour : 2021-11-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lannemezan Autres Lieu Lannemezan Adresse LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Ville Lannemezan lieuville LANNEMEZAN 30 Rue de Peyrehitte Lannemezan