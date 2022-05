Concert – Karkara, 10 juin 2022, .

Concert – Karkara

2022-06-10 – 2022-06-10

Karkara c’est un voyage pour ceux qui aiment la musique brute et viscérale. Puissante à en faire exploser les enceintes pour de bon. Le son de la fuzz et le bourdon du didgeridoo s’alignant avec une batterie survitaminée. Un son de basse vrombissant qui vous donne l’impression de voyager à pleine vitesse entre les dunes avec un vaisseau spatial. Des voix qui surgissent et vous parlent tels des échos lointains venus d’un paysage désolé.

Mêlant furieusement l’univers garage/fuzz et les sonorités orientales, KARKARA est un projet qui mélange Occident et Orient dans un objectif commun : la transcendance.

Allant même jusqu’à utiliser leur instrument atypique favori -le didgeridoo- les trois membres de KARKARA, tels des sorciers du désert, prennent un malin plaisir à repousser toujours plus loin les limites du genre.

