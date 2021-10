Tournefeuille le phare Haute-Garonne, Tournefeuille Concert “Karimouche” – Vendredi 15 octobre le phare Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Concert “Karimouche” – Vendredi 15 octobre le phare, 15 octobre 2021, Tournefeuille. Concert “Karimouche” – Vendredi 15 octobre

le phare, le vendredi 15 octobre à 20:00

Elle passe d’une vie à l’autre entre deux riffs. Silhouette féline des faubourgs hexagonaux. Boule de feu des cafés concerts. Dépositaire des aubes de Kabylie. Peu importe les métamorphoses : c’est à sa voix qu’on reconnaît Carima Amarouche, alias Karimouche. Une voix chaude, frondeuse, qui bouscule nos certitudes sur des beats hypnotiques. Impossible de lui assigner une origine, une adresse, un emploi ou même une humeur. D’où vient-elle ? La portée universelle de sa musique rend la question vaine. Son troisième opus, **Folies Berbères**, en témoigne : si l’influence orientale est résolument assumée, elle ne bouscule pas moins les frontières établies. Dans ce nouvel opus, Karimouche, comme à son habitude, conjugue poésie, chronique sociale et sens de la dérision, arme qu’elle manie à coups d’Auto-Tune. « Qui sont ceux qui ont utilisé le vocodeur pour la première fois ? demande-t-elle. Ni PNL ni Booba ! Ce sont des artistes du Maghreb, comme la chanteuse populaire algérienne Cheikha Rimitti, qui me rappelle tant mon enfance… En concert, j’explique tout ça à la manière d’un sketch ! » Il faut en effet la voir tenir une salle hilare pour prendre la mesure de son inspiration. L’évidence s’impose : Karimouche n’a qu’une patrie, la scène. **Alexandre Kauffman** **TARIFS** **16€ + fdl / Concert assis** [**Event Facebook**](https://www.facebook.com/events/246907066765856/) [**[https://youtu.be/9rJ8cnGERyk](https://youtu.be/9rJ8cnGERyk)**](https://youtu.be/9rJ8cnGERyk)

Sur réservation

Nouvel album Folies Berbères – Sortie de le 15 janvier 2021 le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu le phare Adresse 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville le phare Tournefeuille