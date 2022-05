Concert / karaoké : hommage à Johnny Hallyday Châtillon-sur-Loire 45360 Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Concert / karaoké : hommage à Johnny Hallyday Châtillon-sur-Loire 45360, 9 juillet 2022, Chatillon-sur-loire. Concert / karaoké : hommage à Johnny Hallyday

Châtillon-sur-Loire 45360, le samedi 9 juillet à 14:00

Hommage organisé par le comité des fêtes châtillonnais avec des animations à partir de 14 h : karaoké dansant, concert avec Johnny Dems, sosi de Johnny Hallyday et le groupe Lorada, restauration (méchoui) … Réservation jusqu’au 27 juin (06 25 54 49 68 et 07 82 49 23 97). Concert hommage à Johnny Hallyday, karaoké organisé au champ de foire par le comité des fêtes châtillonnais. Châtillon-sur-Loire 45360 Place du Champ de Foire, maison Gitton, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T14:00:00 2022-07-09T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire Autres Lieu Châtillon-sur-Loire 45360 Adresse Place du Champ de Foire, maison Gitton, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire lieuville Châtillon-sur-Loire 45360 Chatillon-sur-loire

Châtillon-sur-Loire 45360 Chatillon-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-sur-loire/

Concert / karaoké : hommage à Johnny Hallyday Châtillon-sur-Loire 45360 2022-07-09 was last modified: by Concert / karaoké : hommage à Johnny Hallyday Châtillon-sur-Loire 45360 Châtillon-sur-Loire 45360 9 juillet 2022 Chatillon-sur-loire Châtillon-sur-Loire 45360 Chatillon-sur-loire

Chatillon-sur-loire