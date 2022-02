Concert – Kaoli et Kai ONO Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Concert – Kaoli et Kai ONO Grignan, 26 février 2022, Grignan. Concert – Kaoli et Kai ONO Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan

2022-02-26 – 2022-02-26 Château de Grignan 23 rue Montant au Château

Grignan Drôme Grignan EUR 20 20 Kaoli ONO (piano) et Kai Ono (violon) nous proposent de traverser le 19e et 20e siècles avec Haendel, Franck et Gershwin.



Concert unique et réjouissant. apas.musik@gmail.com +33 6 29 10 42 26 http://www.apas-musik.fr/ Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grignan Autres Lieu Grignan Adresse Château de Grignan 23 rue Montant au Château Ville Grignan lieuville Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Departement Drôme

Grignan Grignan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grignan/

Concert – Kaoli et Kai ONO Grignan 2022-02-26 was last modified: by Concert – Kaoli et Kai ONO Grignan Grignan 26 février 2022 Drôme Grignan

Grignan Drôme