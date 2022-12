Concert Kantaldi – Choeur basque Benfeld Benfeld Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Benfeld

Concert Kantaldi – Choeur basque Benfeld, 15 décembre 2022, Benfeld. Concert Kantaldi – Choeur basque

rue de l’église Benfeld Bas-Rhin

2022-12-15 – 2022-12-15 Benfeld

Bas-Rhin Venez partager, ce concert avec le chœur basque, qui se produiront à l’église de Benfeld, pour un beau moment de partage de la joie de Noël. Venez partager, ce concert avec le chœur basque, qui se produiront à l’église de Benfeld, pour un beau moment de partage de la joie de Noël. Benfeld

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Benfeld Autres Lieu Benfeld Adresse rue de l'église Benfeld Bas-Rhin Ville Benfeld lieuville Benfeld Departement Bas-Rhin

Benfeld Benfeld Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benfeld/

Concert Kantaldi – Choeur basque Benfeld 2022-12-15 was last modified: by Concert Kantaldi – Choeur basque Benfeld Benfeld 15 décembre 2022 Bas-Rhin Benfeld rue de l'église Benfeld Bas-Rhin

Benfeld Bas-Rhin