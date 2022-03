Concert : Kantaldi Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Concert : Kantaldi Bizanos, 26 mars 2022, Bizanos. Concert : Kantaldi Eglise 35 Rue Georges Clemenceau Bizanos

2022-03-26 17:00:00 – 2022-03-26 Eglise 35 Rue Georges Clemenceau

Bizanos Pyrénées-Atlantiques EUR 10 10 Concert de 5 choeurs et 200 choristes. Organisé par Lagunt Eta Maita.

