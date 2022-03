Concert : Kanoé Le Havre, 14 mai 2022, Le Havre.

Concert : Kanoé Le Havre

2022-05-14 – 2022-05-14

Le Havre Seine-Maritime

A seulement 14 ans, Kanoé se fait connaître sur les réseaux sociaux avec un freestyle d’une rythmique déconcertante. De Twitter à Youtube, en passant par Instagram et Snapchat, les internautes s’agitent devant son show.

Plusieurs freestyles plus tard, il est invité sur Skyrock et délivre une performance digne des plus grands.

Tout est allée très vite pour Kanoé, dont l’histoire ne fait que commencer !

Concert – [Rap], le samedi 14 mai 2022 à 20h00 au Tetris.

+33 2 35 19 00 38

Le Havre

