Concert Kan an Anaon Roscoff, 9 août 2021, Roscoff. Concert Kan an Anaon 2021-08-09 – 2021-08-09 Place Lacaze Duthiers Eglise N.D de Croas Batz

Concert Kan an Anaon : ce que raconte le trio dans "Kan an Anaon / Le chant des trépassés" vient des relations singulières qu'entretiennent les bretons et l'Au-Delà. L'Ankou n'est pas seulement un personnage de légende. Ce conducteur des morts dans l'au-delà apparaît toujours au XXIe siècle comme en attestent plusieurs témoins dignes de foi. Du passage entre la vie et l'au-delà, du chant des âmes au bal des trépassés. Un seul adage : aujourd'hui c'est toi, demain ce sera moi.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse Place Lacaze Duthiers Eglise N.D de Croas Batz Ville Roscoff lieuville 48.72684#-3.98582