Concert | Kamylia Jubran L’Institut du Monde Arabe, 12 juin 2021-12 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 12 juin 2021

de 18h30 à 19h30

payant

Artiste exigeante autant qu’inspirée, la oudiste et chanteuse Kamilya Jubran nous offre les fruits d’un nouveau défi, l’exploration à trois de terres inconnues. Terrae Incognitae est la conjugaison des intuitions lumineuses de trois improvisatrices agiles : Kamilya y dialogue avec Youmna Saba, chanteuse et dompteuse de oud augmenté,

Dans le cadre des Arabofolies, festival musical, des arts et des idées

Kamilya Jubran est une oudiste précise et une chanteuse des lumières et des ombres de l’âme. Elle est née en Galilée et fut pendant vingt ans la figure de proue du groupe de Jérusalem Sabreen, où elle accompagnait son chant de son qanun. Elle possède une connaissance profonde de la musique classique arabe du Proche-Orient, fruit de la transmission paternelle – et d’une immense curiosité. Séjournant régulièrement en France où elle a fini par s’établir, elle enrichit sa personnalité artistique au gré d’expérimentations et de rencontres décisives. Naît en 1998 une complicité avec Sarah Murcia, contrebassiste et compositrice aux horizons multiple, qui s’exprimera au gré de projets en duo, dont témoignent les albums Nhaoul’ (2012) et Habka (2016), ou au sein d’alliances à géométrie variable.

Depuis 2003, Kamilya Jubran développe aussi avec le trompettiste et explorateur électronique suisse Werner Haslerun intense dialogue qui a donné naissance aux albums Wameedd (2004), Wanabni (2010), WA (2019) et, en 2014, à Waslen trio avec Sarah Murcia. A cette discographie s’ajoute le soloMakan (2009) et de multiples échanges avec d’autres artistes. Depuis 2014, Kamilya dirige l’association Zamkana, qui soutient la liberté d’expression dans la création et aide au développement de jeunes artistes issus du monde arabe ; six d’entre eux interviennent dans sa création Sodassi en 2017. Terrae Incognitae, qui est aussi une plateforme de création créée en partenariat avec la Dynamo de Banlieues Bleues, est un développement du projet Zamkana.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m) 24,63,67,86,87 RER(B) RER(C)



Contact : https://www.imarabe.org/fr

Date complète :

2021-06-12T18:30:00+02:00_2021-06-12T19:30:00+02:00

© Randa Shaath