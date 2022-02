Concert – Kamy Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Concert – Kamy Capbreton, 18 février 2022, Capbreton. Concert – Kamy Quai de la Pêcherie Les Sardines Capbreton

2022-02-18 20:00:00 – 2022-02-18 Quai de la Pêcherie Les Sardines

Capbreton Landes KAMY c’est une voix et une guitare pour accompagner un apéro ou un dîner dans un répertoire pop/variétés françaises actuelles.

Vous y retrouverez du Amy Winehouse, Rihanna, Ed Sheeran comme du Stromae, Hoshi, Frero Delavega…

Un set de 2h, dans la joie et le partage. Réservations en ligne. Les Sardines

Quai de la Pêcherie Les Sardines Capbreton

