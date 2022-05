Concert Kamy au Baromet

Concert Kamy au Baromet, 4 juin 2022, . Concert Kamy au Baromet

2022-06-04 – 2022-06-04 Marianne et Fabienne ont invité Kamy à se produire au pied de l’église d’Omet.

Reprises et créations pop française sont au programme. Marianne et Fabienne ont invité Kamy à se produire au pied de l’église d’Omet.

Reprises et créations pop française sont au programme. Marianne et Fabienne ont invité Kamy à se produire au pied de l’église d’Omet.

Reprises et créations pop française sont au programme. Le Baromet dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville